Соцсети: в Барнауле человек выпал из окна пятого этажа

В Барнауле вечером 22 января из окна дома по улице Полярная, 34\2 выпал человек, пишут в группе «Инцидент Барнаул».

Падение произошло с высоты пятого этажа. На место происшествия была вызвана скорая помощь.

О состоянии пострадавшего информации пока нет.

Комментаторы сообщают, что дом, в котором произошло ЧП, это бывшее общежитие.

Скорая помощь. Реанимобиль. Анна Зайкова.

Напомним, в конце прошлого года в краевой столице произошел целый ряд подобных инцидентов. Так, 26 декабря женщина выпала из окна Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда». Накануне она перенесла серьезную операцию. По информации издания, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

В этот же день из окна своей квартиры выпал мужчина.