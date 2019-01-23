Соцсети: в Барнауле человек выпал из окна пятого этажа

Падение произошло с высоты пятого этажа. На место происшествия была вызвана скорая помощь.
О состоянии пострадавшего информации пока нет.
Комментаторы сообщают, что дом, в котором произошло ЧП, это бывшее общежитие.
Напомним, в конце прошлого года в краевой столице произошел целый ряд подобных инцидентов. Так, 26 декабря женщина выпала из окна Алтайского краевого онкологического диспансера «Надежда». Накануне она перенесла серьезную операцию. По информации издания, пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.
В этот же день из окна своей квартиры выпал мужчина.