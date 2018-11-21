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Происшествия
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В Барнауле на территории школы 15 человек жестоко избили двух детей

Тамара, участница группы «Инцидент Барнаул», сообщила, что в октябре на территории одной из школ Барнаула жестоко избили двух детей.

Подростки бегут
Подростки бегут
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам женщины, ЧП произошло 23 октября на территории школы № 98 во Власихе. Группа из 15 человек жестоко избила двух школьников. После этого пострадавших доставили в больницу и прооперировали, утверждает жительница Барнаула.

Родители детей утверждают, что нападавшие пропагандируют «блатные понятия».

Нам, родителям покалеченных детей, не понять, когда же это школы успели превратиться в учреждения строгого режима? Покажите нам, родителям, где прописаны это «понятия»!!! Мы в какое время живем? — пишет Тамара.

Родители пострадавших просят помочь разобраться в этом деле.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

Дополнено от 17.20:

Барнаулец Алексей Леонов, представившийся родителем детей, учащихся в школе № 98, позвонил в редакцию altapress.ru и озвучил другую версию происшествия. По его словам, избиения со стороны 15 школьников не было — был лишь конфликт между несколькими школьниками.

Напомним, в середине ноября жительница Барнаула Ульяна Меньшикова также рассказала, что ее сына избивают в школе. Мальчик пришел домой с подбитым глазом и рваной раной нижнего века.

Тогда в мэрии города сообщили, что создали межведомственную комиссию. В нее вошли представители комитета по образованию города, психологи, полицейские, а также уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае. Кроме того, к истории подключилась и детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

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