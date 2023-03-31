Совершенное 24 года назад убийство раскрыли в Алтайском крае

Долгое время следователи не могли раскрыть преступление, дело приостановили.
Однако в январе 2022 году правоохранители выяснили, что к убийству может быть причастен 54-летний житель Барнаула, которого неоднократно судили ранее.
Дело возобновили. Предварительное следствие позволило узнать, что подозреваемый и сторож поссорились в сельском магазине за день до убийства.
Пострадавший сделал замечанию обвиняемому, который просил продавца продать алкоголь в долг.
Преступник затаил на сторожа обиду и, будучи пьяным, ночью взял ружье и отправился на автозаправку, где работал потерпевший.
От огнестрельного ранения 27-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленник же избавился от ружья, сбросив его в реку.
Показания обвиняемого проверили на месте, где он подробно описал убийство. Сейчас дело направили в суд.
Ранее убийство двух несовершеннолетних девушек, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Сибири.