Совершенное 24 года назад убийство раскрыли в Алтайском крае

Тело 27-летнего сторожа на автозаправочной станции в селе Троицкого района обнаружили еще в мае 1999 года, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Долгое время следователи не могли раскрыть преступление, дело приостановили.

Однако в январе 2022 году правоохранители выяснили, что к убийству может быть причастен 54-летний житель Барнаула, которого неоднократно судили ранее.

Дело возобновили. Предварительное следствие позволило узнать, что подозреваемый и сторож поссорились в сельском магазине за день до убийства.

Пострадавший сделал замечанию обвиняемому, который просил продавца продать алкоголь в долг.

Преступник затаил на сторожа обиду и, будучи пьяным, ночью взял ружье и отправился на автозаправку, где работал потерпевший.

От огнестрельного ранения 27-летний мужчина скончался на месте. Злоумышленник же избавился от ружья, сбросив его в реку.

Показания обвиняемого проверили на месте, где он подробно описал убийство. Сейчас дело направили в суд.

Ранее убийство двух несовершеннолетних девушек, совершенное 20 лет назад, раскрыли в Сибири.