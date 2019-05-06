Спалились: в майские выходные на Алтае произошло более тысячи пожаров

За длинные майские праздники в Алтайском крае произошло более 1 тысячи пожаров, а за последних три дня 660 ландшафтных пожаров — палов сухой травы. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Александр Макаров.

Горячий вопрос рассматривался на заседании правительства региона 6 мая. С начала года в крае произошло 5414 пожаров, из них за последнюю неделю — 1115, доложил Игорь Степаненко, вице-губернатор по ЧС.

С 1 мая в крае действует особый противопожарный режим — это значит, что на природе нельзя разводить огонь. Но несмотря на это, по словам Макарова, люди повсеместно жгли мусор и сухую траву. Больше всего возгораний зарегистрировано в Барнауле, Бийске, Первомайском, Рубцовском, Благовещенском и других районах.

В управлении МЧС считают: массовые пожары произошли еще и потому, что на местах не провели необходимые профилактические работы, например, опашку населенных пунктов. Не хватало источников воды для тушения.

Кроме того, Макаров обратил внимание на недостаток поддержки на местном уровне. Если сравнить те ресурсы, которые заявляли муниципалитеты на случай пожаров, и те, которые были реально направлены на борьбу с огнем, то получается, что в действительности помощь составила только 1% от заявленного.

Сгоревшая трава. ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В пример главный спасатель края привел ситуацию еще начала апреля в селе Серп и молот Хабарского района. Там пал прошел через все село. Пожарные и сами жители не допустили, чтобы огонь перекинулся на здания. Однако опашка села не проведена до сих пор.

В последнюю неделю самой сложной ситуация была в Первомайском районе. Там пламя неоднократно могло перекинуться на дома и дачи. 4 мая огонь не дошел всего метр до детского лагеря «Березка».

В Павловском районе пожар угрожал селам Новые зори и Малая штабка.

20 раз за неделю горели садоводства.

Но в итоге строения ни в селах, ни в дачных поселках не пострадали.

Макаров подчеркнул, что только за последние два дня выявили 246 случаев неосторожного обращения с огнем, которые привели к серьезным последствиям. Но многих виновников определить не удалось, потому что «силы и средства были рассредоточены по большой территории Алтайского края».

Также, по данным министерства природных ресурсов края, было зарегистрировано 36 лесных пожаров на площади более 122 гектаров.