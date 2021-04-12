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Происшествия

Спасатели помогли алтайским рыбакам выбраться из водной ловушки

Днем в воскресенье, 11 апреля, на Склюихинском водохранилище сотрудники МЧС и ГИМС помогли выбраться из подтопленного района девятерым рыбакам.

Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Склюихинское водохранилище
Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Склюихинское водохранилище
22.mchs.gov.ru

Рыбаки оказались в ловушке из-за резкого притока воды, пишет пресс-служба регионального МЧС.

«Ситуация сложилась следующим образом. Группа рыбаков отправилась за уловом на водохранилище. Когда они попытались вернуться к оставленным неподалёку автомобилям, выяснилось, что уровень воды повысился, дорога подтоплена из-за резкого притока талой воды, причем довольно сильно», — рассказал руководитель патрульной группы № 6 Денис Грачёв.

Поняв, что самостоятельно выбраться им не удастся, рыбаки вызвали подмогу. Трое выбрались на резиновой лодке, 7 человек перевезли прибывшие инспекторы ГИМС.

После эвакуации со спасенными провели «воспитательную» беседу и рассказали о правилах безопасности при нахождении на водоёмах, особенно в период паводка.

Напомним, что сейчас в регионе зарегистрированы подтопления в 14 населенных пунктах в 9 муниципальных образованиях. Речь идет о Шипуновском, Краснощековском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах.

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