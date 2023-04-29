29 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Спасатели потушили пожар в мебельной компании в Барнауле

Барнаульские пожарные потушили возгорание в компании по производству мебели 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Пожар произошел на цокольном этаже трехэтажного административного здания на улице Попова. Там располагает компания по производству мебели.

Находившиеся внутри люди вышли из здания самостоятельно. Пострадавших нет.

Пожар тушили два звена газодымозащитной службы. Три звена отправились проверить помещения и выяснить, не остались ли в здании еще люди.

Очаг возгорания ликвидирован на площади около 20 кв. м. Причину пожара установят органы дознания.

Ранее в Алтайском крае ввели особый противопожарный режим.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость