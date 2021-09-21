21 сентября 7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Спасатели, волонтеры и полиция с собаками искали пенсионерку в пригороде Барнаула

В районе поселка Мохнатушка в пригороде Барнаула пропала 65-летняя женщина. На ее поиски бросили силы около 30 человек, рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Поиски пропавших, МЧС.
Поиски пропавших, МЧС.
Архив ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как рассказал супруг пропавшей, они собирали грибы в окрестностях поселка и не углублялись в лес. Тем не менее, вскоре женщина пропала из вида, а самостоятельные поиски результата не принесли.

После обращения за помощью на место выдвинулись три десятка человек: спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова, городского аварийно-спасательного формирования, отряда Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, сотрудники полиции и волонтеры.

«Два кинологических расчета участвовали в поисках. Мы шли по лесу, выстроившись в цепь, просматривая буквально каждый куст. Работы велись в лесу уже в темное время суток, в дождь, что осложняло выполнение задачи», — рассказал спасатель Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова Станислав Выродов.

Поиски завершились успешно: поздно вечером женщину удалось найти, медпомощь ей не потребовалась.

У заблудившейся при себе не было мобильного телефона.

Технические ресурсы системы вызова экстренных оперативных служб 112 позволяют с довольно большой точностью определить местонахождение звонившего, что может сыграть решающую роль при ведении поисков, напоминают в МЧС.

С начала 2021 года в систему 112 поступило 19 обращений потерявшихся граждан, в 14 из них были успешно определены координаты ближайших к обратившимся сотовых вышек и сектор, в котором находится человек.

Ранее барнаульские пожарные по чистой случайности спасли садоводство в окружении соснового бора.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость