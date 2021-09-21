Спасатели, волонтеры и полиция с собаками искали пенсионерку в пригороде Барнаула

В районе поселка Мохнатушка в пригороде Барнаула пропала 65-летняя женщина. На ее поиски бросили силы около 30 человек, рассказывают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как рассказал супруг пропавшей, они собирали грибы в окрестностях поселка и не углублялись в лес. Тем не менее, вскоре женщина пропала из вида, а самостоятельные поиски результата не принесли.

После обращения за помощью на место выдвинулись три десятка человек: спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова, городского аварийно-спасательного формирования, отряда Управления ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, сотрудники полиции и волонтеры.

«Два кинологических расчета участвовали в поисках. Мы шли по лесу, выстроившись в цепь, просматривая буквально каждый куст. Работы велись в лесу уже в темное время суток, в дождь, что осложняло выполнение задачи», — рассказал спасатель Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В.В. Зюкова Станислав Выродов.

Поиски завершились успешно: поздно вечером женщину удалось найти, медпомощь ей не потребовалась.

У заблудившейся при себе не было мобильного телефона.

Технические ресурсы системы вызова экстренных оперативных служб 112 позволяют с довольно большой точностью определить местонахождение звонившего, что может сыграть решающую роль при ведении поисков, напоминают в МЧС.

С начала 2021 года в систему 112 поступило 19 обращений потерявшихся граждан, в 14 из них были успешно определены координаты ближайших к обратившимся сотовых вышек и сектор, в котором находится человек.

Ранее барнаульские пожарные по чистой случайности спасли садоводство в окружении соснового бора.