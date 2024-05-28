Пропажу пяти спасательных жилетов из салона самолета обнаружил сотрудник авиакомпании, указывает Газета.Ru.

Пропавшие авиационные жилеты обнаружили в ручной клади женщины. Подозреваемая заявила — похитила их для использования в личных целях. Каких — следствие умалчивает.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее у пассажиров «Аэрофлота» стали пропадать деньги во время перелетов. Руководство «Аэрофлота» рассказали, что случаи кражи денег, мобильных телефонов и документов у пассажиров участились.

Чаще всего хищения происходят во время рейсов из Москвы в Гонконг и в Стамбул.



Теперь, согласно внутреннему распоряжению, во время рейсов из Москвы в Гонконг и Стамбул бортпроводники будут воспроизводить специальное голосовое оповещение.



Пассажиров будут просить не оставлять на багажной полке личные вещи, денежные средства и документы.

Оповещать пассажиров будут во время набора высоты.

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