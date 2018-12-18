Глава города Дугин присутствовал на ремонтных работах теплосети в Барнауле

Специалисты аварийной бригады вырезали участок трубы длиной около двух метров на пр. Калинина. На месте аварийных работ присутствовал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.
Днем 17 декабря в Барнауле отключили от отопления 56 домов и несколько соцобъектов (две школы, пять детских садов, три больницы).
Повреждение на трубопроводе обнаружили 14 декабря. По согласованию с администрацией Барнаула и надзорными ведомствами решили перенести ремонтные работы на 17 декабря. На протяжении выходных контролировали ситуацию.
Это не первая коммунальная авария в Барнауле в нынешний отопительный сезон. Так, 8 декабря — в самый «разгар» морозов — на ВРЗ случилось ЧП: в зону отключения отопления попал целый микрорайон. После чиновники и энергетики провели разбор полетов.
В мэрии столицы края провели специальное совещание с энергетиками, а губернатор Виктор Томенко 13 декабря высказался на эту тему во время встречи с руководителями органов, отвечающих за ликвидацию ЧС.
Вопиющая неготовность ряда муниципалитетов к отопительному сезону стала центральной темой на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с работниками, отвечающими за ликвидацию ЧС.