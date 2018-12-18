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Глава города Дугин присутствовал на ремонтных работах теплосети в Барнауле

17 декабря в 23:50 на аварийном участке в центре Барнаула теплосеть поставлена на циркуляцию, к 3:30 18 декабря во всех попавших в зону отключения домах запущено тепло, говорится в сообщении пресс-центра администрации города.

Ремонт теплотрассы в Барнауле на пр. Калинина, 17 декабря 2018 год.
Ремонт теплотрассы в Барнауле на пр. Калинина, 17 декабря 2018 год.
http://barnaul.org/

Специалисты аварийной бригады вырезали участок трубы длиной около двух метров на пр. Калинина. На месте аварийных работ присутствовал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Днем 17 декабря в Барнауле отключили от отопления 56 домов и несколько соцобъектов (две школы, пять детских садов, три больницы).

Повреждение на трубопроводе обнаружили 14 декабря. По согласованию с администрацией Барнаула и надзорными ведомствами решили перенести ремонтные работы на 17 декабря. На протяжении выходных контролировали ситуацию.

Это не первая коммунальная авария в Барнауле в нынешний отопительный сезон. Так, 8 декабря — в самый «разгар» морозов — на ВРЗ случилось ЧП: в зону отключения отопления попал целый микрорайон. После чиновники и энергетики провели разбор полетов.

В мэрии столицы края провели специальное совещание с энергетиками, а губернатор Виктор Томенко 13 декабря высказался на эту тему во время встречи с руководителями органов, отвечающих за ликвидацию ЧС.

Вопиющая неготовность ряда муниципалитетов к отопительному сезону стала центральной темой на встрече губернатора Алтайского края Виктора Томенко с работниками, отвечающими за ликвидацию ЧС.

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