20 мая
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Происшествия

Специалисты выяснили, что за хлопок слышали жильцы треснувшего дома в Барнауле

Оперативные службы закончили работу в доме на ул. Пролетарская, 150, где треснула стена. Администрация Барнаула рассказала, что удалось выяснить после обследования.

Представители администрации города на месте.
Представители администрации города на месте.
t.me/barnaul_org

Комиссия, в состав которой вошли специалисты администрации города и Центрального района, МЧС, МВД, Госинспекции Алтайского края, а также «Алтайского центра строительно-технической экспертизы», провела осмотр всех квартир и магазина «Магнит», расположенного на первом этаже дома.

После вскрытия потолка в магазине выяснилось, что во время ремонта в одной из квартир на верхнем этаже часть газобетонного блока упала в пространство температурного шва, вызвав при этом шум и удар.

Других повреждений, кроме трещины в стене, и угрозы обрушения несущих конструкций нет.

Компания-застройщик «Адалин» совместно с УК «Алмаз» в рамках гарантийных обязательств продолжат обследование помещений.

О возникшей в стене трещине стало известно от соседей, которые обратились в Единую диспетчерскую службу.

Стоит отметить, что представители администрации и экстренные службы сработали оперативно — на место выезжал глава города Вячеслав Франк, замглавы Анатолий Воронков, глава администрации Центрального района Максим Сабына, специалисты МЧС России по Алтайскому краю, управления по делам ГОЧС Барнаула, полиции, прокуратуры и другие.

Людей быстро эвакуировали, обошли каждую квартиру. Мэр дал поручение развернуть пункт временного размещения для жильцов. К счастью, это не понадобилось.

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