Спецслужбы нашли слитки золота у российского машиниста

В Забайкальском крае пойман местный житель, который хранил и сбывал золото.

В его доме было обнаружено и изъято семь металлических слитков массой 4,85 кг на общую сумму более 19 млн рублей.

Мужчина трудится машинистом, а в свободное время занимается подпольным сбытом драгметалла.

Суд признал его виновным в незаконном обороте почти пяти килограммов золота и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 50 тыс. рублей, пишет «Росбалт».

Золото обращено в доход государства.

Ранее пытались незаконно перевезти 102 слитка золота общим весом 36 кг и оценочной стоимостью около 151 млн рублей через границу в кабине железнодорожного экспортного локомотива.

Организатором транспортировки оказался житель Читинской области. Именно он приобрел изготовленные кустарным способом 102 золотых слитка. Для переправки контрабандного груза в Китай он на станции «Забайкальск» подговорил двух машинистов спрятать слитки в полости кондиционера в кабине локомотива.