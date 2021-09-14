14 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Спецслужбы нашли слитки золота у российского машиниста

В Забайкальском крае пойман местный житель, который хранил и сбывал золото.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

В его доме было обнаружено и изъято семь металлических слитков массой 4,85 кг на общую сумму более 19 млн рублей.

Мужчина трудится машинистом, а в свободное время занимается подпольным сбытом драгметалла.

Суд признал его виновным в незаконном обороте почти пяти килограммов золота и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 50 тыс. рублей, пишет «Росбалт».

Золото обращено в доход государства.

Ранее пытались незаконно перевезти 102 слитка золота общим весом 36 кг и оценочной стоимостью около 151 млн рублей через границу в кабине железнодорожного экспортного локомотива.

Организатором транспортировки оказался житель Читинской области. Именно он приобрел изготовленные кустарным способом 102 золотых слитка. Для переправки контрабандного груза в Китай он на станции «Забайкальск» подговорил двух машинистов спрятать слитки в полости кондиционера в кабине локомотива.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость