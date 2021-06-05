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Происшествия

Золотой вагон. Как через границу России незаконно пытались переправить 102 слитка золота

102 слитка золота общим весом 36 кг и оценочной стоимостью около 151 млн рублей пытались незаконно перевезти через границу в кабине железнодорожного экспортного локомотива. Преступная группа была задержана, расследование уголовного дела уже завершено, материалы направляются в суд.

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Как сообщает Следственный комитет РФ, на скамье подсудимых окажутся три человека — два машиниста экспортного поезда, направлявшегося в Китай, и главный мошенник, подговоривший железнодорожников совершить преступление. Они обвиняются в незаконном обороте драгоценных металлов и контрабанде.

Организатором транспортировки оказался житель Читинской области. Именно он приобрел изготовленные кустарным способом 102 золотых слитка. Для переправки контрабандного груза в Китай он на станции «Забайкальск» подговорил двух машинистов спрятать слитки в полости кондиционера в кабине локомотива.

Грузовой поезд вез в Китай уголь. На Читинской таможне он был остановлен для досмотра. Золото было найдено сотрудниками ФСБ России.

Теперь контрабандистам грозит до 5 лет лишения свободы.

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