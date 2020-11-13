Спецслужбы задержали сотрудника «Аэрофлота», работавшего на британскую разведку

Сам Федоткин своей вины не признает. Решение о его аресте в среду вынес Лефортовский суд столицы. Федоткин будет находиться под стражей до 10 января 2021 года. Однако обвинение ему так и не предъявлено. Федоткину грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В «Аэрофлоте» рассказали, что не располагают информацией об аресте своего сотрудника по подозрению в сотрудничестве с британской разведкой, пишет РИА Новости.
По словам собеседника РБК в «Аэрофлоте», 11 ноября в центральный офис компании в Москве пришли сотрудники ОМОН и ФСБ. Источник, близкий к Росавиации, подтвердил, что проводились следственные действия, но не уточнил их характер, пишет bfm.ru.
Дмитрий Федоткин собирается обжаловать свой арест по подозрению в госизмене, передает ТАСС.
«Федоткин не считает себя виновным, более того, ему не разъяснили суть подозрения, а потому он подаст жалобу на решение отправить его в СИЗО», — сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.
В августе за передачу гостайны разведке Украины сотрудники ФСБ задержали в Барнауле шпиона — военного ракетчика.