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Происшествия

Спорт — норма жизни. В Алтайском крае будущий «качок» перетаскал домой кучу железа

В Смоленском районе Алтайского края раскрыта кража спортивного инвентаря для занятий культуризмом. Местный житель так сильно захотел накачать мускулы, что перетаскал домой целый спортзал.

Гири, автомат игрушечный.
Гири, автомат игрушечный.
Анна Зайкова

Кражу он совершил из сельского дома культуры, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Всего в спортивном арсенале молодого человека незаконным способом оказались пять гирь, два грифа для штанги, 18 дисков и даже скамейка для жима штанги лежа.

Ночью весь инвентарь он вытащил из ДК и погрузил в машину одного из знакомых. Хотя мог бы и дотащить самостоятельно — в качестве тренировки.

Полиция быстро вычислила любителя спорта, теперь ему грозит наказание по 158 статье УК РФ («Кража»).

Примечательно, что ранее весь этот инвентарь передал в дом культуры другой житель Смоленского района. Он хотел, чтобы спортом могли заниматься все желающие.

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