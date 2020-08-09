В Смоленском районе Алтайского края раскрыта кража спортивного инвентаря для занятий культуризмом. Местный житель так сильно захотел накачать мускулы, что перетаскал домой целый спортзал.

Кражу он совершил из сельского дома культуры , сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Всего в спортивном арсенале молодого человека незаконным способом оказались пять гирь, два грифа для штанги, 18 дисков и даже скамейка для жима штанги лежа.

Ночью весь инвентарь он вытащил из ДК и погрузил в машину одного из знакомых. Хотя мог бы и дотащить самостоятельно — в качестве тренировки.

Полиция быстро вычислила любителя спорта, теперь ему грозит наказание по 158 статье УК РФ («Кража»).

Примечательно, что ранее весь этот инвентарь передал в дом культуры другой житель Смоленского района. Он хотел, чтобы спортом могли заниматься все желающие.