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Происшествия

Спустя 4 дня погода позволила достать тело погибшего ученого из ущелья на Алтае

14 июля спасателям удалось эвакуировать тело новосибирского туриста, который 10 июля погиб при восхождении на вершину Актру. Об этом сообщили «Новостям Горного Алтая» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Спасатели на Актру.
Спасатели на Актру.
04.mchs.gov.ru

В операции участвовало девять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда и вертолет Ми-8МТВ Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Спасательная группа приступила к работе в 5:20 и в 6:20 тело погибшего подняли.

Как сообщалось ранее, погибший — 32-летний Георгий Шевелев, работник Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и член секции горного туризма НГУ.

Он сорвался, пролетел 300 метров по крутому склону и упал в ущелье Ян Карасу. Больше из группы никто не пострадал.

Из-за погодных условий спасатели не могут подобраться к телу туриста.

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