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Происшествия

Спустя два дня после трагедии на Алтае нашли тело еще одного погибшего ребенка

9 июля стало известно, что в реке Алей рядом с Рубцовском обнаружено тело 8-летней девочки. Три дня назад дети отправились сюда купаться без присмотра родителей и пропали.

Водолазы на реке. Поиск пропавших.
Водолазы на реке. Поиск пропавших.
22.mchs.gov.ru

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», трагедия произошла 7 июля в районе подвесного моста на «Домиках». В этом районе утонули сразу трое детей (две девочки 8 и 11 лет и мальчик 16-ти лет).



Тела старших детей водолазы обнаружили почти сразу на берегу в районе улицы Мануковского. На месте происшествия работала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, а также психологи МЧС.

Как ранее писал altapress.ru, только за прошедшую неделю в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на воде, а с начала купального сезона — 20.

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