Спустя два дня после трагедии на Алтае нашли тело еще одного погибшего ребенка

Как пишут в сообществе «Инцидент Барнаул», трагедия произошла 7 июля в районе подвесного моста на «Домиках». В этом районе утонули сразу трое детей (две девочки 8 и 11 лет и мальчик 16-ти лет).
Тела старших детей водолазы обнаружили почти сразу на берегу в районе улицы Мануковского. На месте происшествия работала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях, а также психологи МЧС.
Как ранее писал altapress.ru, только за прошедшую неделю в Алтайском крае произошло четыре несчастных случая с несовершеннолетними на воде, а с начала купального сезона — 20.