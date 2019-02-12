Спустя год эксперты назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула

12 февраля 2019 года в барнаульском аэропорту при посадке на борт Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии» рухнул трап. Пассажиры упали с высоты 2,5 метра и получили травмы. Спустя год следователи назвали точную причину ЧП.

Обрушение произошло из-за несвоевременного техобслуживания конструкции, сообщает ТАСС.

Крушение площадки трапа, по данным следствия, произошло в результате коррозии металла. Коррозия образовалась из-за того, что техническое обслуживание трапа производилось несвоевременно.

«В целом можно сказать, что не производилось», — сказал руководитель контрольно-следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Григорий Шевердин.

Ранее altapress.ru писал, что трап использовали более 20 лет, он проходил глубокий осмотр во время подготовки аэропорта к осенне-зимнему периоду в октябре 2018 года. Кроме того, на предприятии в Белгороде в 2012 году провели капитальный ремонт.

Напомним, в результате ЧП травмы получили шесть человек, троим потребовалась госпитализация.

Позже и у других трапов выявили неполадки. Аэропорт уже закупил новые.