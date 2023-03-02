Спустя 20 лет полицейские раскрыли убийство российской первокурсницы

Полицейские задержали 48-летнего мужчину, за убийство 19-летней девушки, совершенное 20 лет назад.

ЧП случилось в Санкт-Петербурге.

Что произошло

Днем 16 марта 2002 года в питерском переулке нашли тело 19-летней первокурсницы колледжа, пишет Lenta.ru. Погибшую изнасиловали, избили и задушили. Тогда возбудили дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Но найти преступника не удалось.

Арест

Накануне правоохранители установили личность подозреваемого и нашли его. Выяснилось, что тот знал жертву. Они вместе ходили на дискотеку.

В день убийства, фигурант предложил студентке встретиться. Он хотел сходить с ней в клуб, но по дороге потерпевшая передумала, и знакомые поссорились. Тогда россиянин напал на девушку, изнасиловал, избил и задушил.

Как оперативники обнаружили преступника — не сообщается.

Ранее страшное убийство 16-летней давности раскрыли в Красноярском крае. Долгое время правоохранительные органы не могли раскрыть преступление. Однако в 2022 году аналитическая группа из следователей СК России, МВД и криминалистов все же смогла установить все детали происшествия.