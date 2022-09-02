2 сентября
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Происшествия

Страшное убийство 16-летней давности смогли раскрыть в Красноярском крае

Против четырех мужчин возбудили уголовное дело, которое они совершили в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СУ России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По версии следствия, в 2006 году между тремя мужчинами 22, 24 и 17 лет и потерпевшим возник конфликт. После выяснения отношений, они решили перенести встречу на вечер в другое место.

На этом месте к злоумышленникам присоединился еще один их 27-летний знакомый. В ходе ссоры один из мужчин оглушил потерпевшего палкой. Мужчину без сознания они затолкали в багажник и вывезли в безлюдное место.

Там потерпевшего ударили топором по голове, от чего тот сразу скончался.

Пытаясь «замести следы», подозреваемые положил труп в яму, укрыли его автомобильными шинами, облили бензином и подожгли.

Долгое время правоохранительные органы не могли раскрыть это преступление. Однако в этом году аналитическая группа из следователей СК России, МВД и криминалистов все же смогла установить все детали происшествия.

Двух подозреваемых схватили в Красноярске, еще одного нашли в Томской области. Четвертого объявили в федеральный розыск и активно ищут.

Один мужчина пошел на сотрудничество со следствием, поэтому его уголовное дело будут рассматривать отдельно.

Ранее в Красноярске поймали молодежную банду неонацистов.

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