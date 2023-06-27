28 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Спустя три недели умер в реанимации подросток, которого подожгли на детской площадке

Умер 14-летний подросток, которого подожгли сверстники на детской площадке в Москве.

Медицина, реанимация. Врач.
Медицина, реанимация. Врач.
CC0

Мальчик получил 99% ожогов тела. Все это время он находился в реанимации.

Врачи боролись за жизнь подростка, провели сложнейшую операцию. Но спасти мальчика не удалось, пишет gubdaily.ru.

Подросток играл с бензином вместе с друзьями, но когда парень стал гореть, друзья разбежались. По версии следователей, подростка поджег его знакомый.

Заведено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью, указывает LIFE. На время следствия поджигатель арестован.

Трагедия случилась 5 июня.

Ранее четверо подростков устраивали поджоги за деньги. Подозреваемые рассказали, что наткнулись на соответствующее объявление в социальных сетях. В объявлении обещали за поджоги 10 тыс. рублей.

Весь процесс снимали на видео, после чего отправили заказчикам. За это подросткам перечислили деньги.

Также установлено, что еще один подросток забрался на территорию завода имени Чкалова, облил горючим самолет Су-24 и поджег. Пожар вовремя потушил сторож.

Четырех подростков задержали. Свидетелями по делу проходят еще двое.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость