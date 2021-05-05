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Происшествия

Сразу несколько торговых киосков сгорело на Алтае

В селе Майма Республики Алтай в ночь с 4 на 5 мая произошел пожар в торговых киосках, сообщило региональное МЧС.

На Алтае сгорели торговые киоски.
На Алтае сгорели торговые киоски.
04.mchs.gov.ru

Одноэтажное строение 2002 года постройки горело целиком. В ликвидации пожара участвовало 57 человек, 22 единицы техники.

Пожар локализовали на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Эвакуация не проводилась, так как в киосках людей не было.

«Дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай проводят проверку с целью установления причины пожара», — сообщили в ведомстве.

На объекте несколько собственников киосков. Дознаватели работают с каждым из них.

В павильонах располагался салон связи, аптека, фермерская лавка и другие магазинчики.

Торговые киоски в Майме.
Торговые киоски в Майме.
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