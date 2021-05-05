Сразу несколько торговых киосков сгорело на Алтае

Одноэтажное строение 2002 года постройки горело целиком. В ликвидации пожара участвовало 57 человек, 22 единицы техники.
Пожар локализовали на площади 500 кв.м. Погибших и пострадавших нет.
Эвакуация не проводилась, так как в киосках людей не было.
«Дознаватели Главного управления МЧС России по Республике Алтай проводят проверку с целью установления причины пожара», — сообщили в ведомстве.
На объекте несколько собственников киосков. Дознаватели работают с каждым из них.
В павильонах располагался салон связи, аптека, фермерская лавка и другие магазинчики.
Ранее автолюбители сняли, как на алтайской трассе горит машина.