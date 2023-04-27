Сразу семь автомобилей пострадали от пожара на парковке в центре Барнаула

Пожар на парковке по адресу пр. Красноармейский, 69б начался с BMW, у которого полностью выгорела задняя часть салона, сообщают « Вести Алтай ».

Очевидцы сообщают, что очагом возгорания было заднее колесо. Повреждения получили еще шесть стоящих рядом машин.

Первое сообщение о возгорании поступило пожарным в 5:15 утра. Жители не слышали посторонних звуков, но почувствовали едкий запах горящей пластмассы.

Во дворе есть камера видеонаблюдения, автомобили попали в ее обзор. Полиция уже изучает кадры.

Точная причина пожара все еще неизвестна, но жильцы дома не исключают поджог. Владельцы пострадавших автомобилей ждут результаты экспертизы и официальную причину возгорания.

Ранее в Алтайском крае загорелся локомотив на станции Среднесибирская.

Возгорание произошло в обшивке. Спасатели отбуксировали поезд в безопасное место и быстро потушили очаг.