27 апреля
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Происшествия

Сразу семь автомобилей пострадали от пожара на парковке в центре Барнаула

Пожар на парковке по адресу пр. Красноармейский, 69б начался с BMW, у которого полностью выгорела задняя часть салона, сообщают «Вести Алтай».

Пострадавшие в пожаре автомобили.
Пострадавшие в пожаре автомобили.
"Вести Алтай"

Очевидцы сообщают, что очагом возгорания было заднее колесо. Повреждения получили еще шесть стоящих рядом машин.

Первое сообщение о возгорании поступило пожарным в 5:15 утра. Жители не слышали посторонних звуков, но почувствовали едкий запах горящей пластмассы.

Во дворе есть камера видеонаблюдения, автомобили попали в ее обзор. Полиция уже изучает кадры.

Точная причина пожара все еще неизвестна, но жильцы дома не исключают поджог. Владельцы пострадавших автомобилей ждут результаты экспертизы и официальную причину возгорания.

Ранее в Алтайском крае загорелся локомотив на станции Среднесибирская.

Возгорание произошло в обшивке. Спасатели отбуксировали поезд в безопасное место и быстро потушили очаг.

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