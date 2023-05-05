Среди арестованных убийц аниматоров на Кубани оказался заключенный

В Краснодарском крае арестованы трое мужчин, подозреваемых в убийстве аниматоров , пишет "Коммерсантъ".

На трассе М4 «Дон» на парня и девушку — они возвращались домой с праздничного мероприятия — напали злоумышленники. Убили обоих, трупы спрятали. Машину сожгли.

Между тем предполагаемый главарь банды должен был отбывать 18-летний срок.

В 2016 году Краснодарский краевой суд признал его виновным в создании банды и назначил ему 18-летний срок, сообщает 93.ru.

Факт - он оказался на свободе. Из карточки уголовного дела его фамилия удалена.

Ряд изданий предполагает — он участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», после чего освободился.

Ранее в Следкоме Краснодарского края рассказали, что задержали подозреваемых в убийстве. Они признались в убийстве молодых людей и рассказали, что сняли более 200 тыс. рублей в одном из банкоматов в соседней станице.