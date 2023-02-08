8 февраля
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Происшествия

Стадо коров на выпасе затоптало женщину

Британку затоптало стадо коров, когда она выгуливала свою собаку, пишет Daily Strar.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Женщина зашла на луг, где паслись животные. Наверняка это и послужило причиной их агрессии.

Первым, кто заметил пропажу женщины местный фермер — он увидел, что пес британки вернулся с прогулки один. Мужчина позвонил в полицию и отправился на поиски женщины. Утром фермер нашел тело пропавшей на своем поле, когда проверял скот.

После того, как тело осмотрели эксперты, они обнаружили травмы, указывающие на то, что ее затоптал крупный рогатый скот, пишет Газета.Ru.

Ранее сбежавшие из заповедника слоны разрушили все на своем пути и съели на полях кукурузу.

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