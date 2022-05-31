Слониха принесла умершего слоненка на чайную плантацию, после чего туда пришло стадо

Слониха в индийском штате Западная Бенгалия не захотела расставаться с умершим слоненком, пронесла его тело семь километров и пришла на чайную плантацию Red Bank.

Причина смерти слоненка неизвестна.

Руководитель чайной плантации заявил, что мать принесла детеныша с большого расстояния. Сначала она была одна, но затем к ней присоединилось стадо из 30 слонов.

Люди, живущие вблизи плантации, ждут, когда слониха и стадо вернутся в лес, пишет Lenta.ru.

Окружной офицер лесной службы Аншу Джадав рассказал, что местные власти следят за ситуацией. Для отслеживания перемещения стада они используют дрон.

«Слоны известны своей заботой о потомстве. Мы сталкивались с несколькими случаями, когда слоны были готовы на все, чтобы спасти попавших в беду слонят. Этот случай тоже показателен. В данном случае важно, что все стадо присоединилось к скорбящей матери», — заявила координатор проекта по мониторингу путей слонов в Западной Бенгалии Фонда дикой природы и индийского отделения организации по защите животных SPOAR Шьяма Прасад Пандей.

В лесах на севере Бенгалии обитают около 514 слонов.

В этом регионе они нередко вступают в конфликты с людьми.

Ранее сбежавшие из китайского заповедника слоны разрушили все на своем пути и съели на полях кукурузу.