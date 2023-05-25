25 мая
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Происшествия

Стали известны подробности пожара в центре Барнаула

Стали известны подробности пожара, который заметили барнаульцы на улице Пролетарской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар на улице Пролетарской
Пожар на улице Пролетарской
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел 25 мая в двухэтажном кирпичном здании на улице Пролетарской. Пламя распространилось изнутри складского помещения.

Огромный столб черного дыма был заметен с разных точек Барнаула.

Пожарным удалось локализовать возгорание на площади порядка 100 кв. м. С огнем боролись 54 человека личного состава и 11 пожарных автоцистерн.

На данный момент спасатели ликвидировали открытое горение. Пожарные подразделения продолжают работу.

Ранее алтайские пожарные спасли пять человек из горящего дома.

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