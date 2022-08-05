Пострадали трое. Стали известны подробности аварии с военной техникой на алтайской трассе

По данным правоохранительных органов, столкновение трех транспортных средств произошло в 19:05 на 203 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Первомайского района.
Предварительно установлено, что 28-летний водитель Porsche Cayenne ехал из Барнаула в Новосибирск, выбрав небезопасную дистанцию до впереди движущегося ВАЗ-2107 и допустил столкновение.
От удара автомобиль ВАЗ отбросило на специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАН 7917».
«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель автомобиля иномарки и два пассажира автомобиля ВАЗ — женщины 1989 и 1960 годов рождения», — говорится в сообщении.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Барнауле несовершеннолетние водители устроили ДТП с пострадавшими.