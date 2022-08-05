5 августа
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Происшествия

Пострадали трое. Стали известны подробности аварии с военной техникой на алтайской трассе

Вечером 4 августа на Чуйском тракте произошла авария — военный тягач подмял под себя «Жигули». УГИБДД ГУ МВД России по краю раскрыли подробности произошедшего.

ДТП с военной техникой в Алтайском крае
ДТП с военной техникой в Алтайском крае
"Инцидент Барнаул"

По данным правоохранительных органов, столкновение трех транспортных средств произошло в 19:05 на 203 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Первомайского района.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель Porsche Cayenne ехал из Барнаула в Новосибирск, выбрав небезопасную дистанцию до впереди движущегося ВАЗ-2107 и допустил столкновение.

От удара автомобиль ВАЗ отбросило на специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАН 7917».

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека: водитель автомобиля иномарки и два пассажира автомобиля ВАЗ — женщины 1989 и 1960 годов рождения», — говорится в сообщении.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле несовершеннолетние водители устроили ДТП с пострадавшими.

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