Стали известны подробности аварии у барнаульского садоводства

Водитель Ниссана не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Crown под управлением 25-летнего мужчины, и Nissan Laurel, за рулем которого находился 23-летний парень.
После этого два последних автомобиля отлетели в металлический отбойник.
В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка, пассажирка Тойоты. Ее доставили в больницу № 1, но госпитализация ей не потребовалась.
Водитель Nissan Teana отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. На него составили административный материал, а автомобиль отправили на спец. стоянку.
Также выяснилось, что ни у одного водителя не было страховки.
Напомним, авария произошла утром 28 июля около садоводства «Дизель».