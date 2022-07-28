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Происшествия

Стали известны подробности аварии у барнаульского садоводства

Виновником аварии на Гоньбинском тракте стал 49-летний водитель Nissan Teana, сообщает ГИБДД Барнаула.

Авария на Гоньбинском тракте
Авария на Гоньбинском тракте
Инцидент Барнаул

Водитель Ниссана не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Crown под управлением 25-летнего мужчины, и Nissan Laurel, за рулем которого находился 23-летний парень.

После этого два последних автомобиля отлетели в металлический отбойник.

В результате ДТП пострадала 21-летняя девушка, пассажирка Тойоты. Ее доставили в больницу № 1, но госпитализация ей не потребовалась.

Водитель Nissan Teana отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. На него составили административный материал, а автомобиль отправили на спец. стоянку.

Также выяснилось, что ни у одного водителя не было страховки.

Напомним, авария произошла утром 28 июля около садоводства «Дизель».

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