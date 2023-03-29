29 марта
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Происшествия

Стали известны подробности ДТП на Павловском тракте

Пьяный водитель перепутал педали газа и тормоза и протаранил чужой автомобиль вечером 28 марта на Павловском тракте, 233.

ДТП на Павловском тракте.
ДТП на Павловском тракте.
Госавтоинспецкия Барнаула

Обошлось без пострадавших.

35-летний мужчина за рулем «Хендай Солярис» снес два бетонных конуса и влетел в припаркованный «Мицубиси Лансер».

Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Однако на него возбудили уголовное дело за повторное пьяное вождение.

Также на пассажира «Хендая» составили протокол за неповиновение сотруднику полиции. Теперь ему грозит либо штраф от двух до четырех тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Всех нарушителей задержали и доставили в отделение полиции, выясняют обстоятельства.

Ранее два человека пострадали из-за ДТП на Алтае. 46-летний гражданин Монголии на иномарке выехал на встречку и врезался в УАЗ.

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