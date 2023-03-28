Два человека пострадали из-за ДТП на Алтае

Водителя УАЗа доставили в Онгудайскую районную больницу с травмами разной степени тяжести.
Также помощь понадобилась 79-летнему пассажиру иномарки. В госпитализации он не нуждался.
В отношении водителя «Тойоты» возбудили дело об административном правонарушении.
В понедельник Алтай оказался богат на ДТП, в том числе смертельные. Ранее два автомобиля разбились в жесткой ночной аварии. Также «Жигули» и «ГАЗель» столкнулись на трассе, погиб человек.
Кроме того, внедорожник опрокинулся на бок и протаранил дом в центре Барнаула.
В ГИБДД призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными на дороге из-за ухудшения погодных условий — ветра, обильных осадков, тумана.