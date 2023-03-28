28 марта
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Происшествия

Два человека пострадали из-за ДТП на Алтае

46-летний гражданин Монголии за рулем «Тойоты» выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ, которым управлял 33-летний житель Республики Алтай. ДТП произошло 27 марта около 08:00 утра, сообщает республиканское ГУ МВД.

ДТП на Алтае.
ДТП на Алтае.
ГУ МВД по Республике Алтай.

Водителя УАЗа доставили в Онгудайскую районную больницу с травмами разной степени тяжести.

Также помощь понадобилась 79-летнему пассажиру иномарки. В госпитализации он не нуждался.

В отношении водителя «Тойоты» возбудили дело об административном правонарушении.

В понедельник Алтай оказался богат на ДТП, в том числе смертельные. Ранее два автомобиля разбились в жесткой ночной аварии. Также «Жигули» и «ГАЗель» столкнулись на трассе, погиб человек.

Кроме того, внедорожник опрокинулся на бок и протаранил дом в центре Барнаула.

В ГИБДД призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными на дороге из-за ухудшения погодных условий — ветра, обильных осадков, тумана.

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