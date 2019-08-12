Стали известны подробности еще одной жуткой аварии на Чуйском тракте

12 августа на трассе Барнаул-Новосибирск произошло сразу несколько серьезных аварий. В одной из них четверо человек чудом остались живы после столкновения с двумя грузовиками.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск», столкновение произошло на одном из участков Бердского шоссе.

«Не доезжая перекрестка, где парк отдыха „Звезда“, Nissan Laurel на большой скорости играл в „шашечки“ и при очередном перестроении его занесло. Машина зацепила обочину и ударилась лбом о фуру, которая стояла на обочине. После столкновения задней частью машины зацепило еще одну фуру, которая двигалась в попутном направлении», — сообщил один из очевидцев происшествия.

По его словам, в «Ниссане» находились четыре парня. Сильно пострадал водитель и пассажир, который сидел за ним. Их увезли на скорой помощи.

Спасатели вместе с очевидцами извлекли из искореженной машины еще двух человек.

Напомним, ранее стало известно, что около 14:00 на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло ДТП с погибшими.