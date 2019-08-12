Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 августа
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стали известны подробности еще одной жуткой аварии на Чуйском тракте

12 августа на трассе Барнаул-Новосибирск произошло сразу несколько серьезных аварий. В одной из них четверо человек чудом остались живы после столкновения с двумя грузовиками.

Авария на Бердском шоссе. 12 августа 2019 года
Авария на Бердском шоссе. 12 августа 2019 года
https://vk.com/incident_nsk

Как сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент Новосибирск», столкновение произошло на одном из участков Бердского шоссе.

«Не доезжая перекрестка, где парк отдыха „Звезда“, Nissan Laurel на большой скорости играл в „шашечки“ и при очередном перестроении его занесло. Машина зацепила обочину и ударилась лбом о фуру, которая стояла на обочине. После столкновения задней частью машины зацепило еще одну фуру, которая двигалась в попутном направлении», — сообщил один из очевидцев происшествия.

По его словам, в «Ниссане» находились четыре парня. Сильно пострадал водитель и пассажир, который сидел за ним. Их увезли на скорой помощи.

Спасатели вместе с очевидцами извлекли из искореженной машины еще двух человек.

Напомним, ранее стало известно, что около 14:00 на Чуйском тракте в Новосибирской области произошло ДТП с погибшими.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость