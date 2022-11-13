Стали известны подробности, где мужчина жестоко избил прохожего в Барнауле

На остановке общественного транспорта, мужчина кричал на малыша, хватал его за ухо и таскал за капюшон. В конфликт вмешался местный житель, он проезжал мимо на велосипеде.
По словам родственницы пострадавшего, ее зять инвалид на одном старом протезе. Ему нанесли множественные удары в голову.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщение о данном инциденте поступило в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу от очевидцев вечером 12 ноября.
В настоящее время все его участники установлены. Сотрудниками полиции проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, заступился за ребенка. Мужчина жестоко избил прохожего в Барнауле.