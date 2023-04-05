5 апреля
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Происшествия

Стали известны подробности гибели пропавшего подростка в Алтайском крае

13-летний мальчик пропал 1 апреля в одном из сел Калманского района. 3 апреля его тело нашли в бетонном колодце.

Колодец.
Колодец.
СУ СК по Алтайскому краю.

Неприкрытый колодец глубиной 2,5 метра находится на территории производственного предприятия на окраине села. В местной администрации не знают, кому оно принадлежит, следователи выясняют собственника, сообщают «Аргументы и факты».

Предприятие огорожено забором, однако он не мешает любопытным детям. Над землей колодец возвышается на полтора метра, наступить и упасть случайно нельзя.

Как туда угодил ребенок — неясно. У следователей есть версия, что он решил заглянуть внутрь, соскользнул и не смог выбраться.

Частично колодец наполнен водой, ребенок мог замерзнуть внутри. Видимых повреждений на его теле нет. Точная причина смерти станет известна после судмедэкспертизы.

В соцсетях сообщали, что мальчик поругался с мамой и ушел. Неофициальный источник сообщал, что ребенка воспитывали в неблагополучной семье, состоящей на учете. В школе отказались обсуждать трагедию.

Региональный следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители разбираются, как подросток оказался на огороженной территории без присмотра.

Ранее тело пропавшего восьмилетнего мальчика нашли на льду реки в Новосибирской области. Ребенок пропал днем 3 апреля в селе Новотырышкино под Новосибирском. Вечером волонтеры сообщили, что поиски завершились трагедией.

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