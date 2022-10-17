Стали известны подробности многомиллионной кражи из барнаульского ТЦ

По версии следствия, подозреваемый устроился работать в частное охранное предприятие и подыскал ювелирный отдел, который не был оборудован сигнализацией и на ночь отдельно не закрывался.
Ювелирные украшения с витрин не убирали.
«В ночь своего дежурства охранник совершил хищение украшений, сложив их в похищенный тут же чемодан, а также прихватив из кассы соседнего отдела денежные средства — около 74 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.
Совершив преступление, мужчина скрывался у своих знакомых. В прокуратуре отметили, что бывший охранник теперь отправится под стражу.
Напомним, ранее охранник вынес из «Ультры» украшения на 100 млн рублей.