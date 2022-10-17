17 октября
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Происшествия

Стали известны подробности многомиллионной кражи из барнаульского ТЦ

Охранник украл ювелирные изделия из отдела в барнаульском ТЦ «Ультра», а также прихватил деньги из соседнего магазина. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Ювелирные украшения.
Ювелирные украшения.
pixabay.com.

По версии следствия, подозреваемый устроился работать в частное охранное предприятие и подыскал ювелирный отдел, который не был оборудован сигнализацией и на ночь отдельно не закрывался.

Ювелирные украшения с витрин не убирали.

«В ночь своего дежурства охранник совершил хищение украшений, сложив их в похищенный тут же чемодан, а также прихватив из кассы соседнего отдела денежные средства — около 74 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Совершив преступление, мужчина скрывался у своих знакомых. В прокуратуре отметили, что бывший охранник теперь отправится под стражу.

Напомним, ранее охранник вынес из «Ультры» украшения на 100 млн рублей.

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