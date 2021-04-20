Стали известны подробности резни в барнаульском такси

«По предварительным данным, двое жителей Барнаула обратились за помощью к своему знакомому с просьбой отвезти их в Тальменский район. Все находящиеся в салоне — работают водителями такси в одной и той же организации», — говорят в МВД.
Когда пассажиры прибыли в пункт назначения, один из них купил для коллег шашлык. Все, кроме водителя, были под градусом.
В какой-то момент между ними произошел конфликт и один из мужчин причинил коллеге ножевое ранение в область шеи.
Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Его травма не представляет угрозы жизни и здоровью.
Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статтье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Ранее пострадавший рассказывал о ЧП так, будто не знал пассажиров.