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Происшествия

Стали известны подробности резни в барнаульском такси

Мужчина, который перерезал горло барнаульскому таксисту, также работает в службе такси. Подробности инцидента рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Такси.
Такси.
Михаил Хаустов

«По предварительным данным, двое жителей Барнаула обратились за помощью к своему знакомому с просьбой отвезти их в Тальменский район. Все находящиеся в салоне — работают водителями такси в одной и той же организации», — говорят в МВД.

Когда пассажиры прибыли в пункт назначения, один из них купил для коллег шашлык. Все, кроме водителя, были под градусом.

В какой-то момент между ними произошел конфликт и один из мужчин причинил коллеге ножевое ранение в область шеи.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь. Его травма не представляет угрозы жизни и здоровью.

Сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статтье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее пострадавший рассказывал о ЧП так, будто не знал пассажиров.

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