Стали известны подробности смертельного ДТП в Рубцовске

В ОГИБДД по городу Рубцовску прокомментировали смертельное ДТП, которое случилось 14 августа. Об этом сообщил « Инцидент Рубцовск ».

В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб.

ДТП случилось в Рубцовске 14 августа около 13:50 на ул. Октябрьская в районе дома № 113.

49-летний мужчина за рулем Toyota Caldina перестраивался в другой ряд. В итоге он не уступил дорогу Hundai Tucson. 40-летний водитель Хендая, чтобы избежать столкновения, съехал с проезжей части, но врезался в столб. В результате ДТП он скончался в карете скорой помощи.

В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб. «Инцидент Рубцовск».

Вместе с ним в автомобиле находилась 23-летняя девушка и двухлетний ребенок. Они госпитализированы.

Ранее в Барнауле жестко столкнулись две машины и создали пробку на Старом мосту.