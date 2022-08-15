15 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП в Рубцовске

В ОГИБДД по городу Рубцовску прокомментировали смертельное ДТП, которое случилось 14 августа. Об этом сообщил «Инцидент Рубцовск».

В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб.
В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб.
"Инцидент Рубцовск".

ДТП случилось в Рубцовске 14 августа около 13:50 на ул. Октябрьская в районе дома № 113.

49-летний мужчина за рулем Toyota Caldina перестраивался в другой ряд. В итоге он не уступил дорогу Hundai Tucson. 40-летний водитель Хендая, чтобы избежать столкновения, съехал с проезжей части, но врезался в столб. В результате ДТП он скончался в карете скорой помощи.

В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб.
В Алтайском крае водитель врезался в столб и погиб.
«Инцидент Рубцовск».

Вместе с ним в автомобиле находилась 23-летняя девушка и двухлетний ребенок. Они госпитализированы.

Ранее в Барнауле жестко столкнулись две машины и создали пробку на Старом мосту.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость