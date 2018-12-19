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Стали известны подробности страшного ДТП у «Граней Алтая»

В Новосибирской области недалеко от комплекса «Грани Алтая» вечером 18 декабря произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии погиб один из водителей, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Дмитрий Кудрявцев

ДТП произошло в 18 часов на 127 километре трассы Р-256 «Новосибирск — Ташанта». Грузовик MAN под управлением 58-летнего барнаульца выехал на встречную полосу. Там MAN столкнулся с автомобилями «Газель» и Mazda 5.

В результате ДТП 35-летний водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте. Водителя грузовика госпитализировали в больницу с тяжелой травмой головы. Кроме того, травму получила 24-летняя женщина, водитель автомобиля Mazda 5. У пострадавшей — ушиб грудной клетки.

Полицейские проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства ДТП. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, очевидцы писали, что «"Газель» разорвало на две части, легковушка вдребезги".

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