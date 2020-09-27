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Происшествия

Стали известны подробности страшной аварии, в которой погиб молодой барнаульский хоккеист

Как стало известно altapress.ru, в аварии, унесшей жизнь вратаря хоккейной команды «Динамо-Алтай», пострадал еще один человек, который находился в машине.

В Барнауле в ДТП погиб хоккейный вратарь.
В Барнауле в ДТП погиб хоккейный вратарь.
altapress.ru

Авария с участием автомобиля Range Rover произошла ночью 27 сентября на Змеиногорском тракте.

Автомобиль, за рулем которого находился 22-летний вратарь «Динамо-Алтай» Данил Тимченко, снес столб около телецентра. Возможно, он не справился с управлением мощного авто.

У Данила незначительные травмы. По данным altapress.ru, его жизни ничего не угрожает. Спасти второго вратаря Вадима Орехова, находившегося на пассажирском сидении, не удалось.

Прощание с ним пройдет, скорее всего, 29 сентября во Дворце спорта «Титов-Арена». Собственник объекта и один из главных спонсоров команды Михаил Дроздов поручил выделить миллион рублей на проведение похорон и расчет с игроками, которые буквально на днях вернулись с победного выезда из Саратова.

Что касается предстоящих домашних игр, которые должны пройти 2,3, 5 и 6 октября, то судьба их пока туманна. Есть информация, что в команде «Юниор» из Кургана могут быть заражения коронавирусом.

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