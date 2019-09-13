Стали известны подробности убийства сибиряком своей тещи из Барнаула

Отец 32-летнего подозреваемого в убийстве жительницы Барнаула взял вину на себя. Якобы он один похитил и убил тещу сына, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Правоохранители же доказали обратное и рассказали некоторые подробности.

Версия следствия

В убийстве и похищении подозреваются двое мужчин — предприниматель из Кемеровской области и его отец. Ранее прокуратура сообщила, что сын — житель Новосибирской области.

Долгое время в его семье был разлад и приближался развод. Зять винил в этом тещу. Чтобы отомстить, он с отцом приехал в Барнаул, где жила женщина. Они несколько дней следили за ней.

В один из дней обвиняемые похитили женщину, затащили в автомобиль и ездили по городу, избивая тещу. Чтобы она не сопротивлялась, поили спиртным и били бутылкой. В районе промзоны на пр. Космонавтов задушили женщину и бросили на пустыре.

Версия отца

Отец предпринимателя полностью отрицал причастность сына к преступлениям, утверждая, что тот просто свидетель, а все преступления сделал он один. Версию отца сын поддержал.

Следственный эксперимент опроверг тактику мужчины, доказав, что способы и количество нанесенных ударов по телу женщины невозможно было причинить одному человеку.

Уголовное дело направили в суд.

Возможное наказание

Действия обвиняемых попали под две статьи: п.п. «а, в, г» ч.2 ст.126 УК РФ (от 5 до 12 лет лишения свободы) и п.п. «в, ж» ч.2 ст.105 УК РФ (от 8 до 20 лет, либо пожизненное лишения свободы).