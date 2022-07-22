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Происшествия

Стали известны подробности загадочного ДТП в Славгороде, когда водитель переехал лежащего на дороге человека

21 июля в Славгороде произошел очень странный инцидент. Мужчина лег на проезжую часть, затем на него наехала машина. Пострадавший скончался на месте. Очевидцы
Инцидент Барнаул и Barnaul 22 рассказали подробности произошедшего.

ДТП в Славгороде.
ДТП в Славгороде.
"Инцидент Барнаул".

По их словам, мужчина, который лег на дорогу, якобы был дальнобойщиком из Казахстана. Машину он оставил в Кулунде, а сам с товарищами доехал до Славгорода.

«Затем они пытались автостопом уехать до Кулунды, минут 30−40 ловили, но никто не останавливался. Затем был придуман этот гениальный план, лечь на асфальт», — говорят свидетели.

Водителя, который скрылся с места ДТП, задержали. Им оказался житель Омска, который поехал с семьей на отдых. Автовладелец был трезв.

По версии другого паблика, пострадавший мужчина якобы приехал отдыхать в Яровое, но каким-то образом оказался в Славгороде.

Нужно было добраться до Ярового, но денег не было. «Никто не останавливался, и мужчины придумали вот такой несуразный план. Один лег на дорогу, а второй тормозил машины. Итог печальный», — говорят другие очевидцы.

Ранее в Славгороде прокуратура проверила морг с телами на входе.

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