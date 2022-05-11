11 мая
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Жизнь

Алтайская прокуратура проверяет морг в Славгороде после видео с телами на входе

В Алтайском крае начали проверку соблюдения законодательства о судебно-медицинской экспертизе в Славгороде, сообщает региональная прокуратура.

Морг.
Морг.
Михаил Хаустов

Ранее житель Славгорода пожаловался на условия хранения тел в местном морге, где мертвые лежали прямо на входе в здание, а не в холодильнике.

«Это морг. Внутрь меня не запускают. Но я бы хотел показать, как здесь относятся к покойникам», — сказал славгородец на видео, опубликованном в сообществе «Инцидент Барнаул».

В прокуратуре отметили, что начали проверку видео, на котором «тела умерших граждан размещаются на полу в коридорах морга».

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организовано проведение проверки исполнения законодательства о судебно-медицинской экспертизе, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Хакасии жители района попросили подарить им морг, а чиновники ответили, что морг еще «нужно заслужить».

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