6 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Стало известно, что случилось с ребенком, которого сбила пенсионерка в Горняке

Стало известно, в каком состоянии находится ребенок, которого сбила пенсионерка в Горняке. Об этом сообщает "Толк".

Авария. ДТП.
Авария. ДТП.
СС0

По информации издания, за рулем серебристой LADA Kalina находилась местная учительница. Очевидцы сообщают, что она пыталась скрыться с места аварии, оправдываясь тем, что ей нужно забрать ребенка из школы. Уехать ей не дала женщина из рядом стоящего автомобиля.

Мальчика доставили в ЦБ Локтевского района. По информации источника, он жив, не может шевелить ногой. Также ребенок получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

Коллеги женщины сообщили "Толку", что учительница продолжает работать в школе. По их словам, 5 июня она сопровождала своих учеников на ЕГЭ, а также "много улыбалась и разгадывала кроссворд".

Напоминаем, что 2 июня 11-летний мальчик катался на электросамокате и пересекал проезжую часть по пешеходному переходу без спешки. Его сбил автомобиль LADA Kalina, которым управляла 76-летняя женщина. Она не только не притормозила, но и не остановилась после столкновения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость