Стало известно, где будет сидеть судья-взяточник алтайского арбитража

Аппеляционный суд поставил точку в громком деле о взятках в Арбитражном суде Алтайского края. Судье Руслану Тэрри не стали смягчать приговор. Он вступил в силу.

Бывший судья проведет 7 лет в исправительной колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 30 млн рублей. Также он на 3 года лишен права занимать определенные должности в органах власти, сообщили в краевой прокуратуре.

Этот приговор адвокат и сам осужденный посчитали слишком суровым и обжаловали, но суд апелляционной инстанции счел их доводы необоснованными.

В то же время краевой суд исключил из приговора указание на конфискацию имущества (1,1 млн рублей), обратив взыскание на имущество осужденного в счет исполнения наказания в виде штрафа.

Как стало известно altapress.ru от информированного источника, экс-судья пока находится в СИЗО № 1. В ближайшее время его этапируют. Вероятнее всего отбывать наказание он будет в Иркутске или Нижнем Тагиле.

Взятка. Анна Зайкова

Дело о взятках в Арбитражном суде Алтайского края

Руслан Тэрри выступил посредником в преступной схеме. Он получил 1,5 млн рублей взятки, которая должна была решить налоговые проблемы акционерного общества «Кубанка».

800 тысяч Тэрри передал другому экс-судье, Владиславу Колесникову, за внесение решения в пользу «Кубанки». Остальные 700 тысяч рублей оставил себе.

Колесникова, как писал altapress.ru, ждет судебно-психиатрическая экспертиза, которая проверит у него наличие психических заболеваний.