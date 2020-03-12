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12 марта -3°C

Обвиняемого во взятке судью алтайского арбитража проверят на наличие психических заболеваний

Судебно-психиатрическую экспертизу на наличие психических заболеваний проведут в отношении Владислава Колесникова, работавшего судьей в краевом арбитраже и обвиняемого во взяточничестве.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

Как сообщил altapress.ru осведомленный источник, 12 марта в Железнодорожном районном суде Барнаула, где рассматривается дело Колесникова, было принято соответствующее решение.

«Таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о проведении экспертизы. Обследование Колесников будет проходить в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени Эрдмана», — уточнил собеседник.

Источник также отметил, что обследование займет до 30 дней.

Дело о взятках в Арбитражном суде Алтайского края

Ранее altapress.ru сообщал, что Владислава Колесникова обвиняют во взяточничестве. Посредником в преступной схеме выступил другой судья арбитража Руслан Тэрри, которого уже признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
Altapress.ru

Также сообщалось, что преступные деньги предназначались за вынесение арбитражным судьей решения в пользу АО «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) по делу о признании недействительными решений налогового органа.

По данным правоохранителей, из указанной суммы посредник передал взяткополучателю 800 тысяч рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тысяч рублей.

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