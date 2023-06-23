23 июня
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Происшествия

Стало известно, из-за чего погибли пассажиры батискафа "Титан", затонувшего в Атлантике

Анализ обломков батискафа "Титаник" показал, что судну был нанесен катастрофический ущерб. Об этом сообщает ТАСС.

"Титан".
"Титан".
oceangate.ru

Обломки батискафа "Титан", пропавшего в Атлантическом океане, были обнаружены в четверг, 22 июня. Беспилотный подводный аппарат нашел хвостовую обшивку судна примерно в 487 м от носовой части "Титаника" на морском дне.

Береговая охрана США подтвердила, что обнаруженные обломки действительно принадлежат судну. Их анализ показал, что пассажирской капсуле был нанесен катастрофический ущерб.

По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, судно раздавило под воздействием толщи воды. Представитель береговой охраны заявил, что с самого начала операции их сонары не улавливали "никакого шума, который мог бы означать разрушение аппарата".

Есть вероятность, что пассажиры погибли еще в воскресенье мгновенно, заявляет старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов, передают РИА Новости.

При этом эксперты просят не делать поспешных выводов, так как судно еще не подняли на поверхность.

Подробнее о трагедии - в материале altapress.ru.

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