26 марта
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Происшествия

Стало известно, как принц Уильям отреагировал на смертельную болезнь супруги

Принцу Уильяму трудно справиться с навалившимися на королевскую семью тяготами. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из Букингемского дворца.

Уильям, принц Уэльский
Уильям, принц Уэльский
Flickr.com

Стало известно, что принца Уильяма охватил ужас из-за смертельной болезни Кейт Миддлтон.

Пока он с трудом справляется со всеми тяготами, которые легли на его плечи. С одной стороны, он испытывает гордость за свою жену — по его мнению, Кейт проявила стойкость и отвагу, объявив подданным свой диагноз. С другой стороны, наследник престола эмоционально подавлен.

«Уильям старается изо всех сил. Он бегает по школьным делам детей, испытывает колоссальный стресс. Уильям находится всего в шаге от престола, но болезнь жены и вся эта публичность вокруг оказались для него тяжелейшим грузом», — сообщает источник из Букингемского дворца.

Ранее больная раком Кейт Миддлтон уехала в неизвестном направлении.

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