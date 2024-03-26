Стало известно, как принц Уильям отреагировал на смертельную болезнь супруги

Принцу Уильяму трудно справиться с навалившимися на королевскую семью тяготами. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник из Букингемского дворца.

Стало известно, что принца Уильяма охватил ужас из-за смертельной болезни Кейт Миддлтон.

Пока он с трудом справляется со всеми тяготами, которые легли на его плечи. С одной стороны, он испытывает гордость за свою жену — по его мнению, Кейт проявила стойкость и отвагу, объявив подданным свой диагноз. С другой стороны, наследник престола эмоционально подавлен.

«Уильям старается изо всех сил. Он бегает по школьным делам детей, испытывает колоссальный стресс. Уильям находится всего в шаге от престола, но болезнь жены и вся эта публичность вокруг оказались для него тяжелейшим грузом», — сообщает источник из Букингемского дворца.

Ранее больная раком Кейт Миддлтон уехала в неизвестном направлении.

Самое важное - в нашем Telegram-канале