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Стало известно, какие условия в СИЗО у 14-летней обвиняемой в насилии над школьницей в Барнауле

14-летняя школьница, обвиняемая в совершении действий сексуального характера над 11-летней девочкой в Барнауле, находится в СИЗО-1. В УФСИН рассказали «КП — Барнаул», в каких условиях там содержатся несовершеннолетние.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Жилая площадь камер составляет не менее 12 кв. м, там есть зеркало, вмонтированное в стену, телевизор и холодильник, можно слушать радио, положен непрерывный 8-часовой сон, прогулки не менее двух часов во двориках со спортивным инвентарем.

Также на время прогулки можно взять волейбольные, баскетбольные и футбольные мячи.

Женщинам и несовершеннолетним в СИЗО разрешают ходить в душ не менее двух раз в неделю.

Подросткам также можно иметь учебники и письменные принадлежности, получать консультации преподавателей из «Вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 2» и сдавать экзамены.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Вес посылок-передачек для несовершеннолетних не ограничивается. По разрешению следователя также может быть предоставлено не более двух свиданий до трех часов каждое.

Питание несовершеннолетних в СИЗО включает каши, колбасу, творог, сыр, кофе, булочки на завтрак, борщ с мясом, говядину с овощами, компот, хлеб и кефир на обед, в полдник — фрукты, сок и конфеты, а на ужин — сельдь с картофелем.

Преступление, в котором обвиняют подростка, произошло днем 23 мая. Девушка-организатор в компании трех подруг, младших по возрасту, в одном из заброшенных домов надругалась над школьницей.

Девушку задержали, отправили под стражу — ей грозит не более 10 лет лишения свободы, как несовершеннолетней, хотя по ст. 132 УК РФ предусмотрено от 12 до 20 лет. Подружкам уголовная ответственность не грозит, но могут поставить на учет.

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