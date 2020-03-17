Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стало известно, когда решится судьба задержанного вице-мэра Барнаула

Задержанный по подозрению в получении взятки замглавы администрации Барнаула Сергей Демин ждет решения о мере пресечения в виде заключения под стражу. Пока решение не принято.

Сергей Демин.
Сергей Демин.
barnaul.org

Как сообщили altapress.ru в краевом следственном управлении СК, меру пресечения определят 18 марта.

По версии следователей, в 2019 году в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», Сергей Демин получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

Эти деньги предназначались за «общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города».

Подозреваемого задержали 16 марта, в его резиденции в Барнауле прошли обыски. Ранее СК опубликовал оперативную съемку.

Еще в феврале правоохранители задержали генерального директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей.

Строительная компания на 100% принадлежит администрации Барнаула.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость