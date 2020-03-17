Стало известно, когда решится судьба задержанного вице-мэра Барнаула

Задержанный по подозрению в получении взятки замглавы администрации Барнаула Сергей Демин ждет решения о мере пресечения в виде заключения под стражу. Пока решение не принято.

Как сообщили altapress.ru в краевом следственном управлении СК, меру пресечения определят 18 марта.

По версии следователей, в 2019 году в составе группы лиц по предварительному сговору с генеральным директором «Барнаулкапстрой», Сергей Демин получил от предпринимателя взятку в размере 2,9 млн рублей.

Эти деньги предназначались за «общее покровительство и лояльное отношение к возглавляемому бизнесменом обществу со стороны администрации города».

Подозреваемого задержали 16 марта, в его резиденции в Барнауле прошли обыски. Ранее СК опубликовал оперативную съемку.

Еще в феврале правоохранители задержали генерального директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова. Он подозревается в получении взятки в размере около 3 млн рублей.

Строительная компания на 100% принадлежит администрации Барнаула.