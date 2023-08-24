24 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Стало известно, кто будет вести дело о крушении самолета Пригожина

Дело о крушении самолета главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибулу, сообщает РБК

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

Он расследовал крушение бизнес-джета во Внуково в октябре 2014 года, где погиб глава Total де Маржери, и авиакатастрофу с Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, в которой погиб 41 человек.

Total

В ночь с 20 на 21 октября 2014 года, самолет бизнес-авиации Dassault Falcon совершал вылет из аэропорта Внуково в Париж. На борту находился один пассажир и трое членов экипажа.

Во время разбега в 23.57 мск произошло столкновение со снегоуборочной машиной аэродромной службы. В результате столкновения пассажир и все члены экипажа погибли. Водитель снегоуборочного автомобиля не пострадал.

Топ-менеджеры аэропорта Внуково ушли в отставку из-за авиакатастрофы Falcon.

Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ "О награждении орденом Почета Кристофа де Маржери", сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте документа отмечается: "За большой вклад в развитие российско-французских экономических и культурных связей наградить орденом Почета де Маржери Кристофа - президента и председателя Совета директоров концерна Total, гражданина Французской Республики (посмертно)".

Во Франции де Маржери посмертно произвели в офицеры ордена Почетного легиона.

В сентябре 2015 года из СИЗО освободили всех фигурантов дела о крушении самолета главы Total — ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, диспетчер Александр Круглов, диспетчер-стажер Светлана Кривсун и руководитель полетов аэропорта Внуково Роман Дунаев — в связи с предельным сроком содержания под стражей.

Водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева в 2017 году приговорили к четырем и трем годам колонии соответственно и одновременно амнистировали.

В 2020 году огласили приговор еще трем фигурантам — диспетчер Надежда Архипова получила пять лет колонии и была амнистирована, ее коллега Александр Круглов был приговорен к пяти с половиной годам заключения, а их начальник, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев, получил шесть лет колонии.

Superjet-100

В аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года после аварийной посадки загорелся пассажирский самолет «Аэрофлота» Superjet-100. Самолет Superjet-100, направлявшийся в Мурманск, подал сигнал бедствия после вылета. Он вылетел из «Шереметьево» около 18:00, сделал несколько кругов над Московской областью и резко пошел на снижение.

Самолет подал сигнал бедствия, и связь диспетчеров с ним пропала, он заходил на посадку в полной тишине.

У воздушного судна возник пожар в двигателе еще в воздухе, по другим — самолет не смог приземлиться с первого раза, после повторной посадки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в Шереметьево, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля также добавил, что глава государства поручил тщательно расследовать авиапроисшествие и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость