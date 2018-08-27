Стало известно, кто устроил пожар в Барнаульском зоопарке

Напомним, возгорание произошло на технической территории, где находилось 240 тюков сена, заготовленных на зиму. Всего сгорело 150.

В тушении участвовали 8 пожарных и три единицы техники. Возгорание быстро локализовали, но сухое сено долго тлело. От огня никто не пострадал. Подозреваемых в поджоге уже установили.

По информации, которая есть сегодня у нас, это двое учеников. Они обнаружены, участковый знает их фамилии, он вчера с ними встречался. По моей информации, они подожгли сначала один тюк сена, испугавшись, затушили его, но потом попробовали ещё раз. И, к сожалению, второй тюк сена они затушить не смогли.