Стало известно, кто устроил пожар в Барнаульском зоопарке

Напомним, возгорание произошло на технической территории, где находилось 240 тюков сена, заготовленных на зиму. Всего сгорело 150.
В тушении участвовали 8 пожарных и три единицы техники. Возгорание быстро локализовали, но сухое сено долго тлело. От огня никто не пострадал. Подозреваемых в поджоге уже установили.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
По информации, которая есть сегодня у нас, это двое учеников. Они обнаружены, участковый знает их фамилии, он вчера с ними встречался. По моей информации, они подожгли сначала один тюк сена, испугавшись, затушили его, но потом попробовали ещё раз. И, к сожалению, второй тюк сена они затушить не смогли.
По словам Сергея Писарева, благотворители предложили зоопарку свою помощь. На их средства скоро восполнят зимние запасы для животных.
Altapress.ru писал, что в мае 2016 года из-за детских игр сгорел стадион «Коммунальщик». Тогда ребята нашли 1,5-литровую пластиковую бутылку с остатками бензина. Они решили сделать факел и подожгли ее. Огонь перекинулся на здание спортивного клуба. Ущерб тогда составил около 40 миллионов рублей.