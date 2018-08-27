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Стало известно, кто устроил пожар в Барнаульском зоопарке

Пожар на территории Барнаульского зоопарка 26 августа устроили школьники, пишут «Вести Алтай» со ссылкой на Сергея Писарева, директора зоопарка.

Пожар в Барнаульском зоопарке. 26 августа 2018 года.
Пожар в Барнаульском зоопарке. 26 августа 2018 года.
Роман Баталов vk.com/barneos22

Напомним, возгорание произошло на технической территории, где находилось 240 тюков сена, заготовленных на зиму. Всего сгорело 150.

В тушении участвовали 8 пожарных и три единицы техники. Возгорание быстро локализовали, но сухое сено долго тлело. От огня никто не пострадал. Подозреваемых в поджоге уже установили.

Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:

По информации, которая есть сегодня у нас, это двое учеников. Они обнаружены, участковый знает их фамилии, он вчера с ними встречался. По моей информации, они подожгли сначала один тюк сена, испугавшись, затушили его, но потом попробовали ещё раз. И, к сожалению, второй тюк сена они затушить не смогли.

По словам Сергея Писарева, благотворители предложили зоопарку свою помощь. На их средства скоро восполнят зимние запасы для животных.

Altapress.ru писал, что в мае 2016 года из-за детских игр сгорел стадион «Коммунальщик». Тогда ребята нашли 1,5-литровую пластиковую бутылку с остатками бензина. Они решили сделать факел и подожгли ее. Огонь перекинулся на здание спортивного клуба. Ущерб тогда составил около 40 миллионов рублей.

Что осталось от сгоревшего стадиона &quot;Коммунальщик&quot;.
Что осталось от сгоревшего стадиона «Коммунальщик».
Олег Богданов
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